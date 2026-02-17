17 лютого, 19:26
Переговори в Женеві: політична підгрупа закінчила роботу, військова підгрупа ще засідає, – ЗМІ
У Женеві, де відбуваються тристоронні перемовини України, Росії та США, 17 лютого закінчила роботу політична підгрупа. Водночас військові ще продовжують перемовлятися.
Про це пише "РБК-Україна".
Які деталі перемовин у Женеві уже стали відомі?
Обізнане джерело розповіло журналістам, що політична підгрупа на перемовинах в Женеві на 17 лютого закінчила свою роботу, а військова підгрупа – ще засідає.
Завтра (18 лютого – 24 Канал) – продовження,
– додав співрозмовник.