Переговори в Женеві: політична підгрупа закінчила роботу, військова підгрупа ще засідає, – ЗМІ

У Женеві, де відбуваються тристоронні перемовини України, Росії та США, 17 лютого закінчила роботу політична підгрупа. Водночас військові ще продовжують перемовлятися.

Про це пише "РБК-Україна". Які деталі перемовин у Женеві уже стали відомі? Обізнане джерело розповіло журналістам, що політична підгрупа на перемовинах в Женеві на 17 лютого закінчила свою роботу, а військова підгрупа – ще засідає. Завтра (18 лютого – 24 Канал) – продовження,

– додав співрозмовник.