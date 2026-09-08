Чи є підстави для оптимізму: Зеленський чесно оцінив візит Віткоффа і Кушнера

6 вересня спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва. Вони провели переговори з Володимиром Зеленським щодо врегулювання війни.

Журналісти запитали у президента, чим ці переговори з американськими представниками відрізнялися від попередніх, і що дає йому підстави для оптимізму, передає 24 Канал.

Як Зеленський оцінює візит посланців Трампа до Києва?

Зеленський зазначив, що візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера став важливим сигналом підтримки України.

За його словами, сам факт приїзду американських представників до Києва свідчить про посилення позицій України як на полі бою, так і за столом переговорів.

Президент також наголосив, що зустріч дала можливість американській стороні на власні очі побачити наслідки російських ударів.

Крім того, сторони детально обговорили потреби України в системах протиповітряної оборони.

Окремо йшлося про зерновий експорт та енергетику. Зеленський назвав ці питання важливими не лише для України та Росії, а й для багатьох інших країн світу.

Він зауважив, що Україна готова шукати компроміси, але наголосив: поступатися мають не лише українці, адже Київ уже зробив чимало кроків назустріч.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський анонсував свою зустріч із Трампом у 20-их числах вересня. Президент розповів, що говоритиме з главою США про потреби України взимку, зокрема ракети до ППО.

Окрім того, політик припустив, що наступна тристороння зустріч за участі США, України і Росії може відбутися в одній із трьох країн – ОАЕ, Швейцарії або Туреччині. Головними темами обговорення стануть енергетика, експорт українського зерна, а також обмін полоненими.