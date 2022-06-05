Перехід української залізниці на євроколію коштуватиме не такі вже й шалені гроші

Росіяни продовжують блокувати порти, що унеможливлює експорт українського зерна. Одним зі шляхів постачання може бути залізниця, проте проблема полягає в тому, що в Україні та Європі потяги курсують різними коліями.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, щоб перевести одну залізничну лінію на стандарт ЄС, потрібно від 2 до 3 мільярдів доларів.

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Перевозити зерно залізницею складно через відмінність колій

Вантажівки з українським зерном часто стикаються з тривалими затримками на кордоні з Польщею та Румунією. Водночас перевезення залізницею є складним, оскільки потяги в ЄС та Україні курсують коліями різної ширини.

Окрім цього, російські окупанти неодноразово бомбили альтернативні маршрути, зокрема ті, що ведуть до Румунії. Туди зерно транспортують автомобільним або залізничним транспортом. Потім завантажують на баржі, які пливуть Дунаєм у Чорне море.

"Кожен займається надлюдською діяльністю, і кількість експорту зростає з кожним місяцем. У короткостроковій перспективі він може зрости до 30% експортних потужностей України в Чорному морі", – зауважив Кубраков.

З кінця лютого Росія захопила від 400 до 500 тисяч тонн зерна на окупованих українських територіях. Водночас деякі господарства постраждали від авіаударів та артилерійського вогню.

Проте президент країни-агресорки Володимир Путін звинувачує у продовольчій кризі санкції проти російського експорту. Він цинічно заявив, що Кремль зніме блокаду лише в разі скасування обмежень, а "проблеми експорту зерна з України не існує".

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На переведення однієї лінії на стандарт ЄС потрібно 2 – 3 мільярди доларів

Кубраков наголосив, що дії Росії можуть створити голод "в глобальному масштабі", а загарбники поводяться, як справжні пірати.

Їм байдуже на життя цих людей в Африці. Вони кажуть їм: "Нам на вас байдуже. Нас турбують лише санкції проти нас. Тепер ви – заручники",

– додав міністр.

За його словами, переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів. Проте для розширення пропускної спроможності на прикордонних переходах потрібно буде більше інвестицій.

Україна обговорила відправлення до 4 мільйонів тонн зерна на місяць через Білорусь, яка використовує ту саму колію, до порту в Литві. Однак цей план є політично неприємним, позаяк самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив Росії використати його країну як прохідний пункт для вторгнення в Україну.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 травня розповів, що Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, щоб з'єднати залізницю з європейською. Розглядають наступні етапи: Львів – Київ, Львів – Одеса, Львів – Кривий Ріг.