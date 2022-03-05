Переходьте у наступ, – Зеленський звернувся до українців у тимчасово окупованих містах

Президент Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово захоплених окупантами міст переходити в наступ. Разом ми зможемо прогнати ворога із нашої землі якнайшвидше.

У своєму відеозверненні 5 березня президент відзначив сміливість українців, міста й села яких зараз під контролем окупантів. Він також закликав їх продовжувати чинити спротив загарбникам, повідомляє 24 канал.

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Президент також підкреслив, що окупація українських міст – тимчасова.

Переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Потрібно боротись! Кожного разу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі. Треба виходити та гнати це зло з наших міст. Щоб не зробили нові "днр" і "лнр", в яких нормальне життя просто неможливе. Там тільки рабство, тільки на колінах,

– наголосив Зеленський.

Вечірнє звернення Зеленського 5 березня: дивіться відео

Відзначимо, що не лише військові, а й цивільні проганяють ворога зі своєї землі. У Херсоні, наприклад, багато місцевих жителів зуміли відтіснити окупантів. Не мовчать і мешканці Мелітополя, виходячи на мітинг із синьо-жовтими прапорами проти ворожої колони. Чітку українську позицію демонструють й жителі тимчасово захопленого Бердянська та інших міст.

Із таким тилом ми точно зможемо прогнати загарбників якнайшвидше. Усе буде Україна!

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