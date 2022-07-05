"Треба валити": дружина мобілізованого окупанта радить дати хабар на кордоні і втекти у Росію

Дружини мобілізованих окупантів з квазіреспублік не хочуть, щоб їхні чоловіки воювали. Вони обурюються, що їх "гребуть не по закону" та закликають рідних тікати від війни у Росію.

Чергову розмову жінки з її мобілізованим у так званій "ДНР" чоловіком перехопила українська військова розвідка. Мешканка квазіреспубліки закликає свого "коханого" їхати у Росію і називає розцінки хабаря за перетин кордону.

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Мобілізованим окупантам "треба валити"

На початку розмови жінка розповідає, очевидно, історію іншого мобілізованого, який поцікавився у військкоматі, чому його призивають на війну. Йому відповіли, що його взагалі "не повинні були забирати", адже у нього є російські прописка та паспорт. За словами жінки, з такими "документами" буцімто можна спокійно перетнути російський кордон, не показуючи так званий "паспорт ДНР".

Ну і, коротше, нехай типу їде, тому що там буде ж*па, ну, типу, у нас тут, у Донецьку. Коротше, треба валити. На словах все просто – сів і приїхав. І 50 чи 80 тисяч (рублів хабаря – ред. 24 канал) переїхати через кордон,

– пояснює мешканка квазіреспубліки "ДНР" своєму мобілізованому чоловікові.

Втім співрозмовник жінки не виявляє бажання втікати з війни у Росію. Він боїться, що після цього вже ніколи не зможе повернутися додому:

– Мені наф*г треба.

– Ну, як це наф*г треба? А що тобі треба? Воювати?

– Та хр*н… А потім що, ніколи не заїжджати?

– Так, потім сидіти у Таганрозі, лапу смоктати. На орендованій квартирі, у Тані ремонт робити.

– Ні, так, звісно, не треба.

– Це за який х*р я повинна тобі (у воєнкомат – ред. 24 канал) нести, якщо у мене прописка російська. З якого х*ра я маю 60 (тисяч рублів – ред. 24 канал) класти? У мене прописка російська, паспорт – російський, в сенсі? З якогось там села, не знаю, з якого, з Урожайного чи звідки.

Потім жінка бідкається про якихось 30 людей із так званої "ДНР", яких планують відправити на передову, за її словами – у якесь село, де немає світла і зв'язку. Також дружина окупанта розповідає про хаос, який твориться біля Донецького військкомату.

Кожні три дні, я так і не зрозуміла, чи кожні 10 днів, будуть цих 30 людей змінювати. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться? Сьогодні там в інтернеті написали, що там (у Донецьку – ред. 24 канал) було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і швидкі викликали, пораненому стало погано – викликали швидку. Там вже, коротше, ці військові за автомати хапаються, "баб" втихомирити не можуть, там кіпіш, бійки, коротше, жесть просто. Позорище! Просто позорище!

– емоційно розповідає жінка.

До слова, мобілізований окупант відповідає дружині, що у них й справді, за його словами, твориться "такий дебілізм". Чоловік додає, що не знає, коли це закінчиться, адже "гребуть всіх".

Перехоплення розмови жінки і мобілізованого окупанта українською воєнною розвідкою: дивіться відео

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