"Мені фен треба": дівчина не вірить бойовикові з псевдореспубліки, що росія бреше мобілізованим
Джерело:ГУР МО
Окупанти у телефонних розмовах жаліються на російську армію. Водночас вони хваляться награбованим в українців.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову окупантів. Чоловік, якого мобілізували з окупованих територій, жаліється своїй дівчині Анастасії на росію, але розуміння не знаходить.
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У перехопленій розмові мовиться, що мобілізовані з псевдореспубліки на Донеччині позиціонують себе окремо від росії, оскільки та брехала 8 років.
Що відомо про фігурантів розмови
Данило Кіба, який прийшов воювати проти України у складі окремого протитанкового взводу, з міста Харцизьк, що на Донеччині. Він народився 1999 року. Наразі перебуває поблизу селища міського типу Печеніги на Харківщині.
Дівчину звуть Анастасія Гребішкова. Вона з 2003 року народження й мешкає в Артемівському районі на Донеччині. Працює у центрі фінансових послуг "Альфабанку". Батько Анастасії також входить до терористичного угрупування псевдореспубліки.
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"Годі про політику"
Окупант жаліється дівчині, що на війні сходить з розуму. Розповідає, що його на кілька днів відправили додому. За словами Данила, від росіян залежить, що буде з ним. Окупанти прикриваються мобілізованими з Донбасу, які перебувають на передовій.
Зате Маріуполь будується,
– каже дівчина.
Коли хлопець продовжує жалітися на російську армію, Анастасія перебиває його: "Годі про політику". На фоні розмови чутно постріли й дівчина просить стріляти тихіше, бо їй це заважає.
Данило також жаліється, що їм мали доплатити по 20 тисяч рублів, але цього немає, бо офіційно "вояк з Донбасу" немає. Він пояснює дівчині – коли обурюватиметься, то його просто вб'ють.
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Обкрадав українців
Окупант розповідає про вкрадені в українців девайси. Зокрема, дорогі приставки для ігор. Жаліється, що не зміг довести телевізор. Попри це каже, що не відбуваються ротації, бо навіть 30-річні бояться туди їхати, а в нього ніхто не запитував, чи хоче він воювати.
Мені машинка треба. Мені фен потрібен,
– говорить Анастасія.
Данило каже, що зможе привезти фен з території України. Проте дівчина сміється з нього.
"Та не треба. Ти мені вже телевізор привіз. Ти поки привезеш… Мені що, головою трясти", – зазначила вона.
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