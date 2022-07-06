"Мені фен треба": дівчина не вірить бойовикові з псевдореспубліки, що росія бреше мобілізованим

Окупанти у телефонних розмовах жаліються на російську армію. Водночас вони хваляться награбованим в українців.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову окупантів. Чоловік, якого мобілізували з окупованих територій, жаліється своїй дівчині Анастасії на росію, але розуміння не знаходить.

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У перехопленій розмові мовиться, що мобілізовані з псевдореспубліки на Донеччині позиціонують себе окремо від росії, оскільки та брехала 8 років.

Що відомо про фігурантів розмови

Данило Кіба, який прийшов воювати проти України у складі окремого протитанкового взводу, з міста Харцизьк, що на Донеччині. Він народився 1999 року. Наразі перебуває поблизу селища міського типу Печеніги на Харківщині.

Дівчину звуть Анастасія Гребішкова. Вона з 2003 року народження й мешкає в Артемівському районі на Донеччині. Працює у центрі фінансових послуг "Альфабанку". Батько Анастасії також входить до терористичного угрупування псевдореспубліки.

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"Годі про політику"

Окупант жаліється дівчині, що на війні сходить з розуму. Розповідає, що його на кілька днів відправили додому. За словами Данила, від росіян залежить, що буде з ним. Окупанти прикриваються мобілізованими з Донбасу, які перебувають на передовій.

Зате Маріуполь будується,

– каже дівчина.

Коли хлопець продовжує жалітися на російську армію, Анастасія перебиває його: "Годі про політику". На фоні розмови чутно постріли й дівчина просить стріляти тихіше, бо їй це заважає.

Данило також жаліється, що їм мали доплатити по 20 тисяч рублів, але цього немає, бо офіційно "вояк з Донбасу" немає. Він пояснює дівчині – коли обурюватиметься, то його просто вб'ють.

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Обкрадав українців

Окупант розповідає про вкрадені в українців девайси. Зокрема, дорогі приставки для ігор. Жаліється, що не зміг довести телевізор. Попри це каже, що не відбуваються ротації, бо навіть 30-річні бояться туди їхати, а в нього ніхто не запитував, чи хоче він воювати.

Мені машинка треба. Мені фен потрібен,

– говорить Анастасія.

Данило каже, що зможе привезти фен з території України. Проте дівчина сміється з нього.

"Та не треба. Ти мені вже телевізор привіз. Ти поки привезеш… Мені що, головою трясти", – зазначила вона.

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