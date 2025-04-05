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24 Канал Новини України "На**й застрелити, наказ комбата": ГУР опублікувало перехоплення розмов росіян
5 квітня, 21:31
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"На**й застрелити, наказ комбата": ГУР опублікувало перехоплення розмов росіян

Дмитро Усик
Основні тези
  • Окупанти віддають накази про страту своїх солдатів за непослух та невиконання наказів, у "розстрільних списках" опиняються цілі підрозділи.
  • ГУР опублікувало перехоплення розмови, де командир окупаційної армії наказує стріляти по своїх побратимах.

Окупанти віддають накази про страту своїх солдатів за непослух та невиконання наказів. У "розстрільних списках" опиняються цілі підрозділи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як росіяни наказують розстрілювати своїх

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови, у якій знервований командир окупаційної армії наказує стріляти на ураження по суміжному російському підрозділу. 

 55-ку на**й, застрелити, прямий наказ комбата, стріляти їх,
– істерить військовий.

Рішення про "обнулення" своїх ухвалене через непослух та невиконання наказів. За словами окупанта, через 55 бригаду "розбирають їхні точки". "Скажи, щоб нах**й ці п**араси йшли", – додає російський командир.

Перехоплення розмови росіян: дивіться відео

У ГУР МО нагадують, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

До речі, Кирило Буданов описав портрет теперішньої Росії. Начальник ГУР насамперед зауважив, що ворог асоціюється з особою, яка має низький рівень життя, здебільшого з середньою освітою (а може й ні), і має сімейні проблеми.