"На**й застрелити, наказ комбата": ГУР опублікувало перехоплення розмов росіян

Окупанти віддають накази про страту своїх солдатів за непослух та невиконання наказів. У "розстрільних списках" опиняються цілі підрозділи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як росіяни наказують розстрілювати своїх

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови, у якій знервований командир окупаційної армії наказує стріляти на ураження по суміжному російському підрозділу.

55-ку на**й, застрелити, прямий наказ комбата, стріляти їх,

– істерить військовий.

Рішення про "обнулення" своїх ухвалене через непослух та невиконання наказів. За словами окупанта, через 55 бригаду "розбирають їхні точки". "Скажи, щоб нах**й ці п**араси йшли", – додає російський командир.

Перехоплення розмови росіян: дивіться відео

У ГУР МО нагадують, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

До речі, Кирило Буданов описав портрет теперішньої Росії. Начальник ГУР насамперед зауважив, що ворог асоціюється з особою, яка має низький рівень життя, здебільшого з середньою освітою (а може й ні), і має сімейні проблеми.