"Треба коня купувати": росіяни скаржаться на удари по своїх НПЗ
- Росіяни скаржаться на атаки українських дронів на їхні нафтопереробні заводи, які серйозно пошкодили галузь.
- Перехоплена розмова вказує, що 46% російських НПЗ знищено, і обстріли заводу "Кремній Ел" у Брянській області зупинили його роботу.
Росіянам дедалі більше "не до вподоби" атаки українських дронів на їхні нафтопереробні заводи. Деякі жителі Росії навіть жартують про необхідність переходу на кінний транспорт.
ГУР перехопила розмову російських громадян у Брянській області Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
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Як росіяни скаржаться на удари по НПЗ
Один із громадян РФ у розмові скаржиться, що через удари українських сил серйозно постраждала російська нафтопереробна галузь.
46 відсотків нафтопереробних заводів у Росії знищено на сьогоднішній день. Ось так, треба коня купувати,
– висловився росіянин.
Окрім цього, він згадав і про атаку по заводу "Кремній Ел" у Брянській області, який є ключовим виробником мікроелектроніки для військово-промислового комплексу Росії.
"По Брянську влучило шість ракет. Шість безпілотників по кремнієвому заводу ("Кремній Ел" – 24 Канал) зупинено завод. Шість влучило прямо по заводу", – додає громадянин Росії.