Переховувались та грабували: зловмисники у Запоріжжі виявились ексазовцями
Джерело:"Українська правда"
Суд заарештував 3 чоловіків у Запоріжжі, які мали стосунок до добробату "Азов". Їх підозрюють у серії нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі.
Всі 3 підозрювані отримали запобіжний захід – тримання під вартою. Він діятиме до 14 грудня без альтернативи внесення застави.
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За інформацією УП, мовиться про колишніх військовослужбовців Василя Бондаренка, Петра Плечуна та Кирила Фокшу.
Що передувало затриманню
Служба безпеки України повідомила, що 16 жовтня затримали 3 членів злочинного угруповання. Вони вчиняли протягом майже 5 років тяжкі злочини та ховалися від правоохоронців.
Правоохоронці зазначили, що чоловіки перебували на базі у Донецькій області. Об'єкт має спеціальну систему захисту та цілодобове відеоспостереження.
Затримані, згідно з інформацією УП, у минулому мали стосунок до добробату "Азов".
Що відомо про угрупування
- Чоловіки викрадали автомобілі та інше майно.
- Вони мали документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби, щоб могти пересуватися за межами бази у Донецькій області.
- Також зловмисники носили бойову вогнепальну зброю, ручні гранати, тому могли будь-коли чинити збройний опір правоохоронцям.
- Загалом угрупування складалося з 7 людей, але 2 із них загинули від поранень у 2016 році. Ще 2 затримали раніше й вони отримали запобіжний захід.