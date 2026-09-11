У Держприкордонній службі пояснили заяви про перекидання "Орешника" до кордону з Україною

Росія та Білорусь знову намагаються підвищити градус напруги довкола північного кордону України. Повідомлення про розгортання ракетних систем та додаткових підрозділів викликали значний розголос, однак реальні деталі ситуації свідчать про інше.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів 24 Каналу про реальну ситуацію на північному рубежі України. Наразі українські прикордонники не фіксують створення ударних угруповань противника безпосередньо біля державного кордону.

Який інформаційний тиск чинять Росія та Білорусь

За словами представника прикордонного відомства, Росія разом із Білоруссю тривалий час формує уявлення про нібито загрозу для білоруської території з боку України або країн Європи. Саме під цим приводом противник демонструє перекидання додаткових засобів та регулярне проведення навчань.

"Це вже довгий час триває, коли практично і Росія, і цьому підіграє і Білорусь, намагаються створити такий інформаційний вплив", – зазначив Демченко.

Важливо! У ГУР зазначили, що Кремль намагається залучити білоруські сили до прямих бойових дій проти України. Наразі загроза сухопутного наступу з цього боку є малоймовірною, проте Мінськ уже надав свою територію для коригування дронів. Крім того, окупанти розгорнули в Білорусі ракетний підрозділ, який має на озброєнні комплекси середньої дальності "Орешник".

Попри інформаційно-психологічні маніпуляції, українські оборонці повністю контролюють ситуацію на північних рубежах та готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Щодо створення або формування якихось ударних угруповань у напрямку нашого кордону, цього не відмічається. Але постійні навчання, перевірка боєготовності, приклад перекидування того ж самого "Орешника" – це більше інформаційний вплив,

– підкреслив речник ДПСУ.

Він також додав, що подібними діями агресор прагне перекласти відповідальність за ескалацію на інші держави та створити видимість готовності до протидії уявній загрозі.

Речник ДПСУ про плани Росії та Білорусі: відео