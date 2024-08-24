У 3 Штурмовій відповіли, чи помітили, що Росія перекидає сили з Харківського напрямку на Курщину

З початком Курської операції від СОУ всі в очікуванні, коли Путін забере свої війська з України для захисту своїх територій. Однак Росія цього досі не робить, попри просування ЗСУ в Росії.

Речник 3 ОШБр Олександр Бородін розповів 24 Каналу, що серйозних змін на Харківському фронті не відбулось.

Цікаво Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

Ситуація на Харківщині

Бородін зазначив, що чогось серйозного 3 ОШБр на Харківському напрямку не відчула на собі. Тобто, супротив залишається досить серйозним. Однак важко оцінювати ситуацію на оперативному рівні. Є розуміння на рівні бригади.

Вони не так багато застосовують у своїх штурмових діях техніку. А щодо особового складу – змін не відчувається. Щодо артилерійських сил і засобів також не відчувається різниця,

– зауважив речник 3 ОШБр.

Дії ЗСУ

За його словами, дії ЗСУ на Харківському напрямку, пов'язані з ворогом, досить успішні. Наші війська не дають можливості росіянам знімати їхні сили з харківського напрямку на підсилення інших напрямків.

"Це один із найважливіших елементів, між іншим, у таких операціях", – наголосив Бородін.