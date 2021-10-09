Перекинувся при посадці та загорівся: у США впав невеликий літак, є жертви

В американському штаті Джорджія 8 жовтня сталася авіакатастрофа за участю невеликого літака Cessna-210. Всі люди, які були на борту, на жаль, загинули.

Літак впав в окрузі Де-Калб. За повідомленнями очевидців, він перекинувся під час посадки та загорівся.

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Представник пожежної служби округу, капітан Джейсон Деніелс повідомив, що пожежникам відносно швидко вдалося загасити полум'я на злітно-посадковій смузі.

Відомо, що на борту перебували 4 людини. На жаль, нікому з них не вдалося вижити. Водночас рятувальники зазначили, що постраждалих на землі немає.

Причини аварії невідомі. Одразу після авіакатастрофи Федеральне управління цивільної авіації США і Національна рада з безпеки почали розслідування. Зранку 9 жовтня в Де-Калб прибули слідчі.

Округ Де-Калб, де впав літак: карта