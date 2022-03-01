Перекладачка на телеканалі розплакалася після промови Зеленського в Європарламенті

Після потужної промови президента Володимира Зеленського українська перекладачка розплакалася у прямову ефірі. Імовірно, жінка розчулилася безпрецедентною реакцією Європейського парламенту на промову президента.

Під час прямого включення Володимира Зеленського українська перекладачка, яка перекладала промови членів Європарламенту, почала плакати.

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Після промови Володимира Зеленського, коли весь Європарламент стоячи плескав президенту, перекладачка розплакалась.

Також жінка знову почала плакати після звернення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Відео промови Володимира Зеленського:

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