У Києві та області 21 березня перекриватимуть дорожній рух: яка причина
- 21 березня в Києві та області перекриватимуть дорожній рух через візит іноземної делегації.
- Управління державної охорони України повідомило про тимчасові обмеження руху для забезпечення охоронних заходів.
- Військовослужбовці спільно з Нацполіцією можуть тимчасово обмежувати рух транспорту і пішоходів під час візитів іноземних делегацій.
У Києві та області у п'ятницю, 21 березня, будуть перекривати дорожній рух. Причиною цього є візит іноземної делегації до регіону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.
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Що відомо про обмеження руху у Києві та області
В Управлінні державної охорони України розповіли, що 21 березня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.
Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення,
– мовиться у повідомленні.
В УДО нагадали, що, відповідно до українського законодавства, військовослужбовці органу спільно з підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.
Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.