У Києві та області 21 березня перекриватимуть дорожній рух: яка причина

У Києві та області у п'ятницю, 21 березня, будуть перекривати дорожній рух. Причиною цього є візит іноземної делегації до регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.

Цікаво У Києві транспорт все ж не зупинятиметься під час тривог: у КМВА розповіли про нові правила

Що відомо про обмеження руху у Києві та області

В Управлінні державної охорони України розповіли, що 21 березня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення,

– мовиться у повідомленні.

В УДО нагадали, що, відповідно до українського законодавства, військовослужбовці органу спільно з підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.