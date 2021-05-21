Я вас перекушу і не поперхнуся, – Гордон жорстко посварився з Миловановим

Конфлікт журналіста Дмитра Гордона і радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова стався 20 травня в ефірі "Право на владу". Причиною перепалки стало висловлювання Милованова "я – дебіл", яке згадав Гордон.

Насправді ці слова Тимофія Милованова були жартом ("Я не приховую, що я дебіл. Я жартую"). Але Гордон процитував тільки частину, без врахування контексту, чим дуже розгнівав колишнього міністра.

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Конфлікт Гордона і Милованова: що сталося

Журналіст Дмитро Гордон у своєму виступі в ток-шоу нагадав, що під час пресконференції президента Володимира Зеленського 20 травня цитував висловлювання колишнього міністра економіки (а тепер радника глави ОП):

"Звертаючись до президента, я процитував цього "генія думки". Він про себе сказав, що він дебіл. Ну, це цитата. Я не знаю, яким Тимофій був міністром – може й хорошим. Я просто процитував, що сказав про себе міністр".

Ці слова помітно роздратували Милованова, він Гордона перебив – і попросив навести повну цитату. Утім, журналіст сказав, що для цього йому треба підняти її. "Ну так треба спочатку підняти, а потім говорити", – зауважив Милованов.

Я не буду опускатися до вашого рівня, не буду з вами питання олігофренії обговорювати, але ви є прикладом журналіста, який є "жовтим". Заради хайпу створюєте увагу, яке відвертає від важливих питань,

– заявив радник глави Офісу Президента.

І додав: "Ви не вмієте аналізувати. Ви вмієте привертати до себе увагу і злити людей". І на ці слова доволі жорстко відреагував Дмитро Гордон: "Прекрасна проповідь. Я раджу вам, Тимофіє, бути пастором".

У гримерці ви мені сказали, що ви мене доженете. Та щоб мене наздогнати вам потрібно купити болід. Це перше. А друге – якщо ви будете мене наздоганяти, я вас перекушу і не поперхнуся,

– пригрозив Гордон.

Утім, наприкінці програми Милованов запропонував "закопати томагавк війни". На що Гордон миролюбно відповів: "Я вже закопав".

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