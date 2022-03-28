Перелік дуже великий, – заступник Головнокомандувача ЗСУ про захоплену техніку окупантів

Україна вже 33 добу дає рішучу відсіч російським окупантам. У героїчних боях проти рашистів наші захисники та захисниці здобувають чимало "трофеїв".

Про техніку та зброю окупантів, яка тепер служить на полі бою українським силам, розповів заступник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

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Види і кількість ворожої техніки, яка тепер на озброєнні ЗСУ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ запевнив, що перелік ворожої зброї та техніки, яка зараз перебуває на озброєнні українських сил, є дуже великим.

Так, наші захисники та захисниці тепер мають у своєму розпорядженні чимало трофеїв – від сучасної російської стрілецької зброї до сучасних засобів ППО, систем радіоелектронної боротьби, зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир", систем залпового вогню тощо.

Були навіть захоплені (ЗСУ – ред. 24 канал) автомобілі 2021 року випуску. Перелік серйозний. Він складає і наукову, і промислову цінність. Думаю, над цим озброєнням ми добре попрацюємо,

– додав Євген Мойсюк.

Інтерв'ю Євгена Мойсюка про російсько-українську війну: дивіться відео