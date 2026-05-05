В Офісі Президента розкрили, навіщо Україна оголосила режим тиші на 6 травня

Росія односторонньо оголосила про "перемир'я" на 8 – 9 травня 2026 року. Україна у відповідь запроваджує режим тиші на 6 травня. Тоді усі побачать, чи справді Кремль готовий до припинення вогню.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню та закінченні війни. Кремль всього лиш хоче безпечно провести свій парад на 9 травня. Україна чудово це усвідомлює, тому запропонувала цілком прагматичне рішення – режим тиші за кілька днів до цього.

В якому випадку перемир'я на 9 травня почне діяти?

За словами Подоляка, Україна нічого не святкуватиме 9 травня, але зацікавлена в тому, аби припинити взаємні обстріли. Саме тому виникла ідея піти на припинення вогню на кілька днів раніше. Від цього залежатиме, що отримають росіяни на 9 травня.

Президент чітко каже, що нас не хвилює 9 травня чи інші дати. Не хочете взаємних обстрілів? Тоді давайте почнемо все 6 травня. Не буде ударів з боку Росії? Дзеркально немає наших ударів по Росії. І так упродовж наступних днів, аби Росія дійсно перестала вбивати цивільне населення. Адже ми бачимо, що ворог продовжує бити саме по цивільних на відміну від України,

– зазначив Подоляк.

Зверніть увагу! Вранці 4 травня Росія запустила балістичну ракету "Іскандер" по місті Мерефа Харківської області. Правоохоронці повідомляли про щонайменше 7 загиблих та 36 постраждалих. Там повідомили, що ракета прилетіла по одній з місцевих доріг, де завжди жвавий рух, неподалік від центру міста.

При цьому експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що Росія зацікавлена в перемир'ї на 8 – 9 травня не лише для того, аби спокійно провести парад у Москві.

Фактично Кремль може використати будь-який інцидент під час параду як привід для посилення ескалації. Саме цього можна очікувати далі. Йдеться як про нові ракетні удари, так і навіть додаткові провокації з боку тієї ж Білорусі тощо.

Варто зауважити, що в попередні роки під час повномасштабної війни Росія також проводила парад на Красній площі. Минулого року Україна вже мала на озброєнні далекобійні дрони, які здатні дістатись до Москви. Однак тоді більшість аналітиків були згодні, що ударів не буде. Головна причина – тодішній візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.

Цього року, за даними ЗМІ, на парад приїде самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв тощо.

Росія визнає, що парад на 9 травня може бути під загрозою

Як відомо, ще 4 травня Росія односторонньо оголосила про так зване тимчасове "перемир'я", яке діятиме упродовж 8 – 9 травня. Все це відбувається на тлі підготовки до параду в Москві, який є одним з найголовніших пропагандистських "шоу" Росії в році. Диктатор Путін кожного року особисто туди приїздить.

В Росії побоюються, що українські дрони можуть зірвати парад. Відповідно там почали погрожувати Україні. Зокрема в міноборони РФ розповідають, що завдадуть ударів по центру Києва, якщо безпілотники спробують "зірвати святкування Дня перемоги".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія офіційно не зверталася до України щодо припинення вогню. Водночас Київ оголошує про перемир'я, яке почне діяти упродовж 6 травня. Сили оборони будуть чинити дзеркально до дій ворога.