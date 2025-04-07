Україна зможе моніторити дотримання перемир'я у Чорному морі, – Неїжпапа

Українські військові можуть контролювати дотримання перемир'я Росією у Чорному морі. Там вони ведуть постійний моніторинг акваторії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю командувача ВМС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи для "Крим. Реалії".

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ЗСУ мають власну систему розвідки в акваторії Чорного моря

Україні відомо про все, що відбувається в акваторії Чорного моря.

Це дуже просто. Ми зараз здійснюємо моніторинг у морі. Ви ж бачите щодня повідомлення ВМСУ скільки кораблів противника знаходиться в морі. Ми моніторимо ситуацію повністю… Ми маємо повну інформацію, де, що робиться і що відбувається з боку противника,

– сказав Неїжпапа.

Він додав, що моніторингом займаються не лише Військово-морські сили, а також Повітряні сили, сили розвідки, Міністерство оборони.

Водночас командувач ВМС додав, що ЗСУ мають власну систему розвідки, але в українських партнерів – якісніші та ширші можливості.

Неїжпапа також зазначив, що припинення вогню "залежить від того, хто і чого хоче досягти".