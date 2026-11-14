Путін хоче обдурити навіть Меланію Трамп: навіщо Кремль заговорив про перемир'я в Костянтинівці

Російський диктатор Володимир Путін намагається знову зіграти роль миротворця перед Дональдом Трампом. Після так званої гуманітарної місії в Олешках він запропонував організувати подібну акцію в Костянтинівці, хоча російська армія не контролює місто повністю. За цією ініціативою може ховатися чергова спроба Кремля маніпулювати США та звинуватити Україну в небажанні припиняти війну.

Військовий експерт Сергій Розе в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, навіщо Путіну потрібне таке перемир'я, як він намагається вплинути на Меланію Трамп і чому гуманітарна ініціатива може стати пасткою для України.

Навіщо Путін пропонує перемир'я в Костянтинівці

Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці гуманітарну операцію за аналогією з тією, що відбулася в Олешках на Херсонщині. Він заявив, що російська армія нібито повністю контролює місто, а для евакуації цивільних готова організувати тимчасове припинення вогню.

Однак насправді ситуація зовсім інша. У Костянтинівці тривають бойові дії, а частина міста залишається під контролем ЗСУ. Тому пропозиція Кремля викликає питання щодо її справжньої мети.

За словами Сергія Розе, Путін може використати цю ініціативу, щоб виставити Росію стороною, яка прагне миру, а Україну – державою, яка нібито відмовляється від гуманітарних домовленостей. Російський диктатор фактично ставить Київ перед вибором, у якому будь-яке рішення можна використати для пропаганди.

Він заявляє: "Я миротворець". Українська сторона відповість: "Але ж ми контролюємо половину міста. Ми не можемо просто погодитися на таке дивне перемир'я, за якого ви стверджуєте, що місто ваше, а отже, зможете вільно пересуватися, і по вас не можна буде стріляти". І тоді росіяни скажуть: "Ось бачите, вони не хочуть миру. Я хочу миру, а вони відмовляються",

– пояснив Розе.

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Як Путін використав Меланію Трамп під час перемир'я в Олешках

Це не перша спроба Кремля використати гуманітарні ініціативи для політичного тиску. Наприкінці жовтня в Олешках на Херсонщині відбулася операція з евакуації цивільних, до якої долучилася перша леді США Меланія Трамп.

Тоді сторони домовилися про локальне припинення вогню, яке тривало з 27 жовтня до 1 листопада. Завдяки цьому вдалося евакуювати людей, які опинилися в умовах гуманітарної катастрофи через відсутність доступу до їжі, води та медичної допомоги.

За словами Розе, обидві сторони отримали можливість посилити свої позиції та підтягнути необхідні ресурси.

До слова під час перемир'я в Олешках російські військові, за повідомленнями української сторони, скористалися паузою для посилення своїх позицій.

Розе припускає, що тепер Путін хоче повторити цей сценарій у Костянтинівці. Водночас головна мета може полягати не стільки в евакуації цивільних, скільки в політичному ефекті від такої ініціативи.

Російський диктатор прагне переконати американців, що готовий до гуманітарних кроків і припинення бойових дій. Якщо ж Україна не погодиться на запропоновані умови, Кремль зможе використати це для звинувачень на адресу Києва. Саме тому, вважає експерт, пропозицію Путіна потрібно розглядати не лише як гуманітарну ініціативу, а і як чергову спробу вплинути на переговорний процес.