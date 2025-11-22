Окуповані території й не лише: як для України може виглядати зупинка війни

Розмови про закінчення війни на різних умовах тривають активніше, ніж раніше. Для України є низка неприємних пунктів, з якими, ймовірно, доведеться погодитися, аби настав хоча б умовний мир.

Зокрема, болючим та вкрай дискусійним залишається питання територій. Як його можуть вирішити, та як загалом для України може виглядати так зване "перемир'я" у розмові з 24 Каналом розповів Роман Цимбалюк.

На що може погодитись Україна в межах перемовин?

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов'язковими умовами для завершення війни. Знищення української державності для росіян досі є ключовим завданням, однак навряд чи такі умови підтримають навіть у США, не кажучи вже про Україну.

У попередніх перемовних раундах США такі російські вимоги відкидали.

Суперечка зараз йде про території – де проходитиме лінія фронту та де-факто лінія між двома світами. Це одне з найголовніших питань. Ймовірно, в угоді пропишуть, що Україна не визнаватиме окупацію 4 областей, але й обіцятиме не повертати їх військовим шляхом. Фраза "тимчасово окуповані території" ще довго звучатиме в Україні,

– констатував Роман Цимбалюк.

На думку журналіста, не виникатиме особливих перешкод у питанні вступу України до НАТО, маючи на увазі, що від цього Київ відносно легко зможе відмовитися. Перспектива вступу України до Альянсу найближчим часом доволі малоймовірна. А зі зміною політичної кон'юнктури НАТО як силовий блок може зрештою виявитися непотрібним для України.

Тобто Україна може стати частиною військового блоку Європи, але без розповсюдження на неї дії 5 статті НАТО.

"Загалом 28 пунктів (мирного плану Трампа – 24 Канал) об'єднані у 4 блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпеку в Європі та майбутні відносини США з Україною і Росією. Фактично мовиться не про режим припинення вогню, а про всеосяжну угоду", – пояснив журналіст.

Цікаво! Під час перемовин з президентом США Дональдом Трампом на Алясці Володимир Путін не підтримав ідею припинення вогню. Натомість він вимагав всеосяжної угоди щодо завершення війни. Україна не поспішала на такий крок, адже він, найпевніше, був би невигідним. Це й, зрештою, підтвердилось у плані Трампа.

Що пропонують Україні у "мирному плані"?