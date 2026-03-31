У Зеленського відповіли, чи готова Росія припинити вогонь на Великдень

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень. Воно могло б стати перший кроком до більш тривалого миру. Росія ж тут діє зовсім по-іншому.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що позиція Володимира Зеленського чітка й зрозуміла – Україна готова піти на перемир'я, щоб зупинити активну фазу війни. Але Київ ніколи не піде на те, чого вимагає Росія. Путін фактично хоче, аби Україна віддала тут територію, яку ворог вже роками не може захопити. Це суперечить Конституції, суспільному консенсусу, міжнародному праву тощо.

Чи піде Росія на перемир'я?

За словами Подоляка, Росія зараз не готова ні до перемир'я, ні до якого іншого формату зупинки активної фази війни. До того ж ворог не збирається припинити удари по цивільному населенню чи критичній інфраструктурі. Нараз для них це єдиний інструмент ведення війни. Так росіяни переконують себе, що війна не йде для них провально.

Зверніть увагу! В Росії вже відреагували на пропозицію України щодо перемир'я. Спікер Кремля Дмитро Пєсков розповідає, що Росія не побачила чітко сформульованої ініціативи щодо перемир'я на Великдень. Він ще й почав переконувати, що окупанти й так просуваються на всіх ділянках фронту. Це ще раз показує, що Росія не зацікавлена в перемир'ї.

Світова спільнота вже давно мала б зрозуміти, що не можна домовлятися з Росією. Її потрібно лише примусити до зупинки активної фази війни та зрештою і до її припинення.

Я взагалі не розумію, як в когось може бути ілюзія, що з Росією можна вести ефективні переговори без примусу. Скільки воєн вже почала Росія після розпаду СРСР? З ними можна провести переговори, але лише з примусом. Україна поступово збільшує елементи цього примусу. Це, зокрема, удари по нафтопромислу,

– зазначив Подоляк.

При цьому Росія досі з певною обережністю оглядається на позицію Сполучених Штатів. Ворогу вигідний конфлікт в Ірані, яка відволікає США від війни в України. Та й зрештою, судячи з усього, війна зараз фактично дає Росії можливість існувати.

Росія не готова до будь-якого життя в мирі. Війна для неї є єдиним форматом продовження існування. Як тільки вона закінчиться, так одразу у них виникнуть суттєві внутрішні проблеми. Це приведе до того, що Росія закінчить своє існування в такому форматі,

– зауважив Подоляк.

Перемир'я на Великдень: що відомо