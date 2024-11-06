Гарріс звернулася до американців після тріумфу Трампа на виборах США
Республіканець Дональд Трамп стане 47 президентом США. Після нищівної поразки Камала Гарріс звернулася до своїх прихильників.
Кандидатка від Демократичної партії вже визнала поразку та привітала Трампа з перемогою у телефонній розмові. Перед тим, як виступити з промовою, Гарріс обговорила важливість мирної передачі влади.
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Промова Камали Гарріс після виборів
Так, спочатку Камала Гарріс планувала виголосити свою переможну промову на території Університету Говарда. Проте рано вранці 6 листопада вона відправила своїх прихильників додому, так і звернувшись до них зі словом.
Втім, вже пізно ввечері за Києвом кандидатка від демократів все ж повернулася до Університету Говарда та вийшла з промовою щодо результатів виборів президента США.
Промова Камали Гарріс після поразки: дивіться відео
Зауважимо, що виголосити слово до американського народу планує і президент США Джо Байден. Він також поговорив з Трампом, де привітав його з перемогою та запросив до Білого дому. Повідомляється, що нинішній президент хоче бути присутнім на інавгурації нового лідера країни.
Іноді боротьба потребує часу, це не означає, що ми не переможемо. Окремо Гарріс звернулася до молоді та заспокоїла їх щодо результатів виборів. Хоч я поступаюся перемогою, я не поступаюся боротьбою! Я сказала Трампу, що ми йому допомагатимемо і мирним шляхом передамо владу Свій виступ Гарріс почала з того, що подякувала за довіру своїм виборцям, команді та особисто Джо Байдену.
Іноді боротьба потребує часу, це не означає, що ми не переможемо.
Окремо Гарріс звернулася до молоді та заспокоїла їх щодо результатів виборів.
Хоч я поступаюся перемогою, я не поступаюся боротьбою!
Я сказала Трампу, що ми йому допомагатимемо і мирним шляхом передамо владу
Свій виступ Гарріс почала з того, що подякувала за довіру своїм виборцям, команді та особисто Джо Байдену.