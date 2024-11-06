Гарріс звернулася до американців після тріумфу Трампа на виборах США

6 листопада 2024, 23:25
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Автор: Дмитро Усик

Республіканець Дональд Трамп стане 47 президентом США. Після нищівної поразки Камала Гарріс звернулася до своїх прихильників.

Кандидатка від Демократичної партії вже визнала поразку та привітала Трампа з перемогою у телефонній розмові. Перед тим, як виступити з промовою, Гарріс обговорила важливість мирної передачі влади.

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Промова Камали Гарріс після виборів

Так, спочатку Камала Гарріс планувала виголосити свою переможну промову на території Університету Говарда. Проте рано вранці 6 листопада вона відправила своїх прихильників додому, так і звернувшись до них зі словом.

Втім, вже пізно ввечері за Києвом кандидатка від демократів все ж повернулася до Університету Говарда та вийшла з промовою щодо результатів виборів президента США.

Промова Камали Гарріс після поразки: дивіться відео

Зауважимо, що виголосити слово до американського народу планує і президент США Джо Байден. Він також поговорив з Трампом, де привітав його з перемогою та запросив до Білого дому. Повідомляється, що нинішній президент хоче бути присутнім на інавгурації нового лідера країни.

23:34, 06 листопада

23:33, 06 листопада

Іноді боротьба потребує часу, це не означає, що ми не переможемо.

23:31, 06 листопада

Окремо Гарріс звернулася до молоді та заспокоїла їх щодо результатів виборів.

23:29, 06 листопада

Хоч я поступаюся перемогою, я не поступаюся боротьбою!

23:27, 06 листопада

Я сказала Трампу, що ми йому допомагатимемо і мирним шляхом передамо владу

23:25, 06 листопада

Свій виступ Гарріс почала з того, що подякувала за довіру своїм виборцям, команді та особисто Джо Байдену.