Забудьте побрехеньки, – військовий сказав, якою бачить перемогу України над Росією

Після початку повномасштабного вторгнення перемога України не буде вимірюватись у відновленні кордонів 1991 року. Насамперед нам потрібно зберегти свій суверенітет та мати гарантії безпеки після припинення вогню.

Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін, зазначивши, що для цього Росія має витратити свої ресурси швидше, ніж українська армія. Саме за таким сценарієм Україна не буде мати проблем щодо свого захисту у цьому році.

Якою може бути перемога України над Росією?

За словами військовослужбовця, зараз говорити про відновлення кордонів 1991 року не можна. Усі, хто просуває таке поняття, мають піти воювати, щоб досягнути цих кордонів.

Забудьте побрехеньки, вони залишились у 2022 році. Для нашої країни, на мою думку, перемога – це збереження державності та суверенітету й припинення вогню з гарантією того, що бойові дії не відновляться,

– наголосив він.

Казарін пояснив, що для такої перемоги підійде лише один сценарій – якщо коефіцієнт ресурсів, які витрачаються на війну, буде на користь України. Тобто, наприклад, для того, щоб вбити одного українського військового, Росія витрачатиме від 10 до 12 своїх військових. Перебіг війни з такими коефіцієнтами рано чи пізно може призвести до того, що російські ресурси закінчаться раніше, ніж українські ресурси.

"Єдиний сценарій, в межах якого Росія схилятиметься до припинення вогню, це коли російські витрати на війну будуть набагато більш за наші й коефіцієнт втрат буде відчутно бити по російській демографічній політиці та бажанню росіян доєднуватись до армії РФ", – сказав він.

Цікаво! Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що саме дії України наблизять закінчення війни. Мовиться про атаки на важливі об'єкти на території Росії та нарощення власного виробництва.

Військовослужбовець додав, що лише тоді ми зможемо гарантувати, що у 2026 році ми не наблизимося до точки колапсу ні щодо укомплектованості Збройних Сил, ні щодо ефективності використання ресурсів, які має українська армія.

Закінчення війни у 2026 році: що відомо?