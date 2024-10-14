Ситуація на фронті залишається складною. Російський наступ триває. Команидр роти безпілотників Геннадій Левітас каже, що вихід на кордони 1991 року ще не можна вважати перемогою.

В інтерв'ю "Телеграфу" командир роти ударних БпЛА 112 ОБр ТРО Геннадій Левітас на псевдо "Кажан" розповів про ситуацію на фронті, а також про те, якою українці уявляють перемогу.

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Для перемоги немає жодних передумов

За словами військового, немає жодних ознак того, що ми наближаємося до перемоги. Адже лінія зіткнення постійно рухається, росіяни просуваються вперед. Левітас каже, що зараз лише уповільнюється втрата територій, і це відбувається великою ціною.

Україна перебуває в очікуванні якогось прориву – технологічного, тактичного чи дипломатичного. Втім, він теж наразі не спостерігається.

Окремо "Кажан" прокоментував поняття "перемоги" для українців. Це питання залишається невирішеним, зазначає військовий.

Перемога для нас — коли ракети перестали бити? А у цей час якесь там умовне АТО стоїть, якісь люди утримують позиції? Або перемога — це коли ми повернулись на кордони 91-го року, але Росія існує і вона має сили і засоби, щоб знову вторгнутись?,

– розмірковує Левітас.

За його словами, ніколи жоден результат не є остаточним. Вихід на ті чи інші кордони не означає ні перемогу, ні програш. Це історичний процес. Сьогодні ми досягли успіху, а завтра зазнали втрат.

Військовий розвінчує ілюзію, що, мовляв, українці можуть обирати, від яких територій відмовлятися, а які відвойовувати. Це питання не вибору, а ресурсу. "Якщо останнього немає, то території ми не повернемо".

До слова, комбат "Ахіллес" пояснив, у чому полягало значення Курської операції.