"Перемогли" садочки, школи, СТО, будинки: Зеленський різко прокоментував атаку росіян по Києву

Росія під час чергової атаки по Україні пошкодила цивільні об'єкти. Лише в Києві російські реактивні дрони пошкодили два дитсадки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об'єкти зв'язку.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Як президент відреагував на атаку?

Росія продовжує тероризувати українців, попри заяви про нібито готовність до дипломатії.

Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони "перемогли" два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об’єктів зв’язку,

– заявив Зеленський.

Серед пошкоджених об'єктів немає військової логіки, і назвав російські удари спробою чинити тиск на українське суспільство. Внаслідок атаки є загиблі, а десятки людей постраждали.

Відучора Росія застосувала 277 ударних дронів різних типів, із яких 155 були реактивними.

Наслідки російської атаки зафіксували не лише в Києві. Зокрема, на Дніпровщині пошкоджено спортивну школу, а на Сумщині – будівлю обласного будинку дитини. Також серед пошкоджених об'єктів у Києві президент назвав будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії.

Масштаб атаки не відповідає заявам Росії про можливість деескалації. Зеленський закликав партнерів не дозволяти Москві використовувати дипломатичні сигнали для відтермінування подальшого міжнародного тиску.

Окремо президент згадав санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема, який уже перебуває на етапі застосування у США. Зеленський закликав реалізувати його повністю та посилити тиск на Росію.

Україна також очікує нових санкцій проти фінансових ланцюгів, постачальників компонентів та обладнання для російського ВПК, підприємств і осіб, пов'язаних із виробництвом російської балістичної зброї. Очікується, що нові санкційні заходи мають запрацювати вже у жовтні.