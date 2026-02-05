"Було конструктивно": Умєров та Віткофф розкрили деталі переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 4 та 5 лютого тривали перемовини представників України, США та Росії. Сторони обговорювали питання можливого перемир'я та контроль над ним, а також досягли домовленості.

Детальніше про це написали секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров та спецпредставник США Стів Віткофф.

Як пройшли переговори в ОАЕ?

Рустем Умєров та Стів Віткофф назвали переговори в Абу-Дабі "конструктивними". За їхніми словами, переговорні команди зосередились на тому, як створити умови для досягнення тривалого миру.

Зокрема, делегації домовилися про обмін полоненими – 157 людей з кожного боку. Зазначається, що це перший обмін за останні п'ять місяців.

Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемир'я та моніторингу припинення воєнних дій,

– повідомив Умєров.

Сторони також домовились продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. За словами президента Володимира Зеленського, ймовірно, новий раунд перемовин може відбутися в Америці.

Водночас лідер України отримав попередню доповідь української переговорної команди щодо зустрічей в ОАЕ. Зеленський повідомив, що очікує детальний звіт від делегації в Києві.

Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі,

– наголосив президент України.

