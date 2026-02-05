"Було конструктивно": Умєров та Віткофф розкрили деталі переговорів в Абу-Дабі
- В Абу-Дабі 4 та 5 лютого відбулись переговори України, США та Росії, де домовились про обмін полоненими.
- Президент Зеленський отримав попередню доповідь, перемовини продовжать незабаром, ймовірно, в Америці.
В Абу-Дабі 4 та 5 лютого тривали перемовини представників України, США та Росії. Сторони обговорювали питання можливого перемир'я та контроль над ним, а також досягли домовленості.
Детальніше про це написали секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров та спецпредставник США Стів Віткофф.
Як пройшли переговори в ОАЕ?
Рустем Умєров та Стів Віткофф назвали переговори в Абу-Дабі "конструктивними". За їхніми словами, переговорні команди зосередились на тому, як створити умови для досягнення тривалого миру.
Зокрема, делегації домовилися про обмін полоненими – 157 людей з кожного боку. Зазначається, що це перший обмін за останні п'ять місяців.
Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемир'я та моніторингу припинення воєнних дій,
– повідомив Умєров.
Сторони також домовились продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. За словами президента Володимира Зеленського, ймовірно, новий раунд перемовин може відбутися в Америці.
Водночас лідер України отримав попередню доповідь української переговорної команди щодо зустрічей в ОАЕ. Зеленський повідомив, що очікує детальний звіт від делегації в Києві.
Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі,
– наголосив президент України.
Які деталі перемовин?
Раніше Зеленський наголосив, що наразі припинення війни не досягнуто, але переговори триватимуть.
Водночас, за його словами, Україна не підтримає жодних рішень, які означатимуть втрату її територіального суверенітету.
Як пояснив 24 Каналу радник Офісу Президента Михайло Подоляк, змусити Росію до миру можна лише через підвищення для неї ціни війни. За його словами, цього не досягти через перемовини про передачу територій.