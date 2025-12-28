Трамп сказав журналістам "вийти поїсти щось на вулиці"
- Трамп жартівливо запросив журналістів поїсти на вулиці.
- Пізніше команда Мар-а-Лаго організувала харчування для ЗМІ, частування включали сосиски в тісті та стейки.
На зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в розкішній резиденції американського президента Мар-а-Лаго учасників перемовин пригощали вишуканими стравами, зокрема шоколадним тортом імені Трампа. А сам очільник Білого дому запросив до частування і присутніх журналістів.
Деталі розповідає
Як Трамп поставився до журналістів?
Увечері 28 грудня в межах зустрічі лідерів України та США відбулася й урочиста трапеза. Представники ЗМІ не залишися без уваги Дональда Трампа. Він у жартівливій манері запропонував журналістам вийти надвір і поїсти.
Ви хочете поїсти, чи вважаєте це хабарем, і тому не можете писати чесно?,
– запитав президент США.
Потім він звернувся до співробітниці з проханням вивести пресу на вулицю та доручити шеф-кухарю приготувати щось смачне.
Згодом з'явилася інформація і про те, що команда Мар-а-Лаго за особистою вказівкою Трампа організувала харчування для представників ЗМІ.
Як повідомляє кореспондент DW Михайло Комадовський, журналістів пригощають сосисками в тісті, стейками, картоплею фрі, креветками в кокосовій паніровці, печивом та водою. Водночас зйомку їжі заборонено.
Варто зазначити, що ще до обідньої перерви Володимир Зеленський і Дональд Трамп вийшли до преси та відповіли на запитання журналістів.
Зокрема глава Білого дому заявив, що не встановлює жодних часових рамок для завершення війни в Україні, підкресливши, що конфлікт може або завершитися, або затягнутися на тривалий період.
Окрім цього, президент США висловив переконання, що як українська сторона, так і російська зацікавлені в досягненні миру.