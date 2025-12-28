Укр Рус
28 грудня, 23:14
2

Трамп сказав журналістам "вийти поїсти щось на вулиці"

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Трамп жартівливо запросив журналістів поїсти на вулиці.
  • Пізніше команда Мар-а-Лаго організувала харчування для ЗМІ, частування включали сосиски в тісті та стейки.

На зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в розкішній резиденції американського президента Мар-а-Лаго учасників перемовин пригощали вишуканими стравами, зокрема шоколадним тортом імені Трампа. А сам очільник Білого дому запросив до частування і присутніх журналістів.

Втім, зробив він це в дещо "нестандартний" спосіб. Деталі розповідає 24 Канал 

Як Трамп поставився до журналістів?

Увечері 28 грудня в межах зустрічі лідерів України та США відбулася й урочиста трапеза. Представники ЗМІ не залишися без уваги Дональда Трампа. Він у жартівливій манері запропонував журналістам вийти надвір і поїсти. 

Ви хочете поїсти, чи вважаєте це хабарем, і тому не можете писати чесно?,
– запитав президент США.

Потім він звернувся до співробітниці з проханням вивести пресу на вулицю та доручити шеф-кухарю приготувати щось смачне.

Згодом з'явилася інформація і про те, що команда Мар-а-Лаго за особистою вказівкою Трампа організувала харчування для представників ЗМІ.

Як повідомляє кореспондент DW Михайло Комадовський, журналістів пригощають сосисками в тісті, стейками, картоплею фрі, креветками в кокосовій паніровці, печивом та водою. Водночас зйомку їжі заборонено.

