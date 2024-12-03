Генсек НАТО запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією, – NYT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією доки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу. В Альянсі хочуть допомогти Києву просунутися вперед на полі бою та здобути сильнішу позицію на переговорах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання The New York Times.

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Чому Рютте сказав не поспішати щодо перемовин з Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна сама вирішує, коли вона готова почати переговори з Росією щодо закінчення війни, повномасштабна фаза якої триває вже майже три роки.

На тлі того, що новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити швидке припинення вогню, яке, як побоюються офіційні особи в Києві, буде сприятливим для Росії, пан Рютте закликав членів Альянсу активізувати постачання зброї, боєприпасів і протиповітряної оборони до України, перш ніж будуть спроби досягнути перемир'я.

Не проводьмо всі ці дискусії на те, який вигляд може мати цей мирний процес. Переконайтеся, що Україна має те, що їй потрібно, щоб говорити з позиції сили, коли розпочнуться мирні переговори (з Росією – 24 Канал),

– сказав Рютте напередодні дводенних зустрічей міністрів закордонних справ, у тому числі України, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Генсек НАТО також наполіг, що нашій державі варто надати більше військової допомоги, а в самому блоці менше дискутувати про те, якими могли б бути перемовини України та Росії.

Окрім того, високопосадовці НАТО заявили, що президент Росії Владімір Путін не зацікавлений у мирних переговорах, поки він може завойовувати позиції на фронті в Україні – якщо тільки обговорювана угода не буде йому на користь.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що наша держава офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства в НАТО. У МЗС підкреслили, що лише запрошення України в Альянс є найкращим стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти країни Європи.