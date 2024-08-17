Через події на Курщині Росія відклала перемовини про припинення вогню, – The Washington Post

У західних ЗМІ із посиланням на офіційних осіб стверджують, що операція України у Курській області зриває таємні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією. Там кажуть, що раніше нібито Україна та Росія мали намір провести непрямі переговори в Катарі.

Сторони мали домовлятися щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Відповідну угоду нібито мали б укласти цього місяця.

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На Заході заявляють про певний "зсув для обох країн"

Західні дипломати та офіційні особи стверджують, що це означало б часткове припинення вогню.

Але непрямі переговори, коли катарці виступали посередниками та зустрічалися окремо з українською та російською делегаціями, були зірвані несподіваним вторгненням України в західну Курську область... Про можливу домовленість і запланований саміт раніше не повідомлялося,

– пише The Washington Post.

Там додали, що виявлене бажання брати участь у переговорах нібито свідчить про певний "зсув для обох країн". Водночас вони нагадали, як президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ розгляне повне припинення вогню, лише якщо Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, зокрема, і з Криму.

При цьому російський диктатор Путін вимагав, щоб Україна спочатку поступилася чотирма українськими регіонами. До слова, не всі території, на які посягнув президент Росії, є окупованими. Ці землі Путін хотів оголосити частиною Росії.

"Українські та російські офіційні особи не зустрічалися віч-на-віч для переговорів з перших місяців війни, коли делегації обох сторін зібралися для таємних переговорів у Стамбулі. Згодом ці переговори зірвалися. Пізніше сторони домовилися про зернову угоду, яка призвела до тимчасового зняття Росією морської блокади, що дозволило Україні транспортувати зерно через Чорне море. Це також зазнало краху через кілька місяців, коли Росія вийшла з угоди. Інші спроби створити гуманітарні коридори здебільшого провалилися", – пише видання.

Що кажуть про ймовірні переговори сторони

У виданні стверджують, що російські офіційні особи прорив кордону у Курській області назвали "ескалацією".

Росія "не зривала переговори, вони сказали, дайте нам час",

– цитує WP дипломата, поінформованого про переговори.

При цьому виданню вдалося взяти коментар в Офісі президента України. Там повідомили, що зустріч перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але вона обов'язково відбудеться в онлайн-форматі 22 серпня.

Водночас у виданні кажуть, що Київ нібито мав неоднозначні очікування щодо успіху переговорів.

У The Washington Post також стверджують, що Путін публічно пообіцяв не пом'якшувати свою позицію на переговорах через напад на територію Росії. "Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском", – сказав один із російських дипломатів.

"Білий дім відмовився коментувати цю історію. Адміністрація Байдена давно заявляла, що терміни й умови потенційної угоди про припинення вогню з Росією повинні вирішувати лише Україну", – додало видання, додаючи твердження українських офіційних осіб, що Україна завжди позитивно ставилася до переговорів, але вимагала поваги до повної територіальної цілісності України.