Статті про пандемію та вбивство Флойда: оголосили переможців Пулітцерівської премії

У Нью-Йорку 11 червня оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2021 року. Перемогу присудили журналістам, які писали про пандемію коронавірусу, расову нерівність та вбивство американця Джорджа Флойда.

Хто став лауреатом Пулітцерівської премії

Переможцем у номінації "Служіння суспільству" стала газета The New York Times. Нагороду видання отримало за матеріали про пандемію коронавірусу.

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За статті про COVID-19 нагородили ще журналіста The Atlantic Ед Йонґ (номінація "Пояснювальна журналістика"), а також фотограф Associated Press Еміліо Морренаті (номінація "Художня фотографія").

Лауреатом премії у номінації "Критика" став журналіст NYT Уеслі Морріс за статті про расову нерівність.

"Журналістські розслідування" – Метт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Крімальді, Еван Аллен і Брендан Маккарті з Boston Globe.

Флоридська газета The Tampa Bay Times отримала нагороду за висвітлення місцевих новин про зловживання поліції в окрузі Паско.



Портал BuzzFeed став володарем премії за серію матеріалів, присвячених політиці влади Китаю щодо уйгурів.

Матеріали про вбивство Джорджа Флойда

18-річну Дарнеллу Фрейзер відзначили нагородою "Особлива згадка". Дівчина зняла на відео момент загибелі афроамериканця Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Відео Фрейзер викликало протести проти поліцейського насилля в усьому світі, підкреслюючи важливу роль громадян у досягненні мети журналістики – правди й справедливості,

– заявили судді.

У категорії "Журналістика" журі Пулітцерівської премії також присудило нагороди за матеріали, пов’язані зі смертю Флойда. Так, видання з Міннеаполіса Star Tribune перемогло в номінації "За видатне подання сенсаційного матеріалу", а фотографи Associated Press – у номінації "Новинна фотографія".

Переможці серед авторів книг

Кращою художньою книгою визнали роман "Нічний сторож" Луїзи Ердріх. Він присвяченій боротьбі американських індіанців, яких у 1950-х роках виселили зі своїх земель.

У номінації "Краща документальна книга" перемогу отримав Девід Цуккіно за "Брехня Вілмінтона". У книзі описується історія руху переваги білої раси в США в кінці XIX і початку XX століть.

Що відомо про Пулітцерівську премію Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру в США. Вона заснована видавцем Джозефом Пулітцером, а з 1917 року її щорічно вручають у перший понеділок травня. Розмір премії – 15 тисяч доларів. Лідером за кількість нагород є видання The New York Times.

Джерело: Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру в США. Вона заснована видавцем Джозефом Пулітцером, а з 1917 року її щорічно вручають у перший понеділок травня. Розмір премії – 15 тисяч доларів. Лідером за кількість нагород є видання The New York Times.Джерело: Вікіпедія