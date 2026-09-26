Перенесення КПП з України на територію сусідів: у ДПСУ пояснили, що це означає

Нещодавно з'явилося повідомлення, що Україна хоче перенести прикордонні пункти пропуску на територію сусідніх країн. Причина – постійні удари Росії по українських КПП.

Як відбуватиметься перенесення прикордонних пунктів в ефірі 24 Каналу пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Що означає перенесення КПП і як швидко воно може відбутися?

За словами Демченка, Україна працює над розширенням практики спільного контролю на пунктах пропуску з сусідніми країнами.

Наразі спільний контроль уже діє на 5 пунктах пропуску на території Польщі та на одному пункті на кордоні з Молдовою.

Україна й раніше обговорювала з сусідами можливість розширення такої практики, оскільки це має пришвидшити та зробити більш ритмічним пропуск людей і транспорту.

Зараз це питання стало ще актуальнішим через російські удари по українській прикордонній інфраструктурі.

Тому Мінвідновлення продовжує переговори щодо організації спільного контролю на території сусідніх країн. Це стосується не лише Польщі та Молдови, а й інших держав ЄС, які межують з Україною.

Демченко пояснив, що спільний контроль передбачає розміщення служб двох держав в одному пункті пропуску. Він може працювати як на території України, так і на території сусідньої країни.

Наразі Україна розглядає саме варіант перенесення такого контролю на територію сусідніх держав, щоб підвищити безпеку людей, які перетинають кордон, на тлі можливих нових ударів Росії по українській прикордонній інфраструктурі.

Водночас швидко реалізувати такі зміни не вдасться.

Для цього країнам потрібно укласти відповідні угоди, погодити процедури та технологічні схеми роботи, а також забезпечити українські прикордонні служби необхідними робочими місцями на території іноземних пунктів пропуску.