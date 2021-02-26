Кількість росіян, які не бажають переобрання Путіна, досягла максимуму з 2014 року

Володимира Путіна не хочуть більше бачити президентом Росії 41% росіян. У лютому 2021 року цей показник досяг рівня 2014 року.

Про це свідчить дослідження, проведене "Левада-центром", опитування для якого були сформульовані спільно з "Відкритими медіа".

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Все більше росіян не хочуть переобрання Путіна

Приблизно 48% росіян бажають бачити Путіна на посаді президента й надалі, натомість 41% – проти його переобрання.

Найбільша група, 21% з тих, хто не хоче переобрання Путіна, кажуть, що президент засидівся, набрид і йому пора на пенсію.

з тих, хто не хоче переобрання Путіна, і йому пора на пенсію. Корупцією своє бажання змінити керівника країни пояснюють лише 8% респондентів.

Негативне ставлення до пролонгації правління Путіна у лютому 2021 року досягло рівня 2014 року.

Як було раніше

У жовтні 2013 року змінити президента бажали 45% населення , а його переобрання 33%.

, а його переобрання 33%. Після приєднання Криму, в листопаді 2014 року , кількість тих, хто був проти переобрання Путіна була 19% , за – 58% опитаних.

, кількість тих, хто був , за – 58% опитаних. Поступове зростання небажання бачити Путіна в Кремлі почалося у 2017 році.

У 2018 році кількість охочих змінити владу зросла до 27%, у 2019 – до 38% і у 2020 – до 40%.

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Якими є думки залежно від статі

За зміну зараз виступає більшість чоловічого населення країни – 48% при 42% налаштованих на переобрання Путіна.

зараз виступає країни – 48% при 42% налаштованих на переобрання Путіна. Зовсім інші настрої у жінок: 53% хочуть, щоб Путін і далі залишався в Кремлі, а змінити його мріють тільки 35%.

Що відомо про опитування? Його провели у період з 18 по 24 лютого за репрезентативною вибіркою. У дослідженні взяли участь 1 601 людину віком від 18 років.



Чи хочуть росіяни бачити Путіна президентом з 2024 року / Інфографіка 24 каналу