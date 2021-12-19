Його вже провели 17 грудня, поки не розійшлись, так би мовити. Розглядали законопроєкт про відстрочення застосування касових апаратів малим бізнесом.

До теми Рада зібралася на позачергове засідання

Минулого разу необхідність фіскалізації відклали до 1 січня 2022 року. Тепер пропонували відстрочити ще на рік. Голосів не вистачило навіть на включення цього питання до порядку денного.

Що вдалось нардепам

Є питання, які все ж вдались народним депутатам. Відтепер IQOS та інші електронні сигарети і рідини для них заборонили:

рекламувати;

продавати неповнолітнім.

За це передбачили штраф. Перший, якщо зловлять, складає тисячу гривень, повторний – понад 10 тисяч гривень. Також заборонено курити в усіх громадських місцях.

Зауважимо! Ця норма набере чинності лише через 1,5 роки або ж 18 місяців.

Зміни до податкового кодексу

Також цього тижня остаточно ухвалили зміни до податкового кодексу. Мовиться про збільшення ренти для Ріната Ахметова та економічний паспорт українця, який безпосередньо від цього процесу залежить.

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На засіданні 14 грудня нардепи не підтримали жоден з 10 проєктів, якими планували скасувати законопроєкт №5600. Тож тепер документ має підписати голова парламенту Руслан Стефанчук, а далі – президент Володимир Зеленський.

Це означає, що є обережна надія, що не ми, але наші діти, які народилися у 2019 році і далі, коли їм виповниться 18 років, отримають від держави якусь суму за користування українськими надрами.

За словами парламентарів, вона може сягати 10 тисяч доларів і її можна витратити на придбання житла, навчання в Україні або лікування.

До речі! Якщо така потреба буде, то, кажуть, суму можна буде зняти раніше повноліття.

Іноземні військові навчання в Україні

Проголосували цього тижня нардепи і за допуск іноземних військових для навчань в Україну. В Росії через це дуже "перепополишилось", а коментувати питання доручили Іллі Киві.

Поки він був зайнятим балачками, нардепи проголосували ще й за можливість отримання спрощеного громадянства для тих, хто захищав нашу країну на Сході.

Про що мовиться у документі Згідно із документом, якщо ви той, хто проходив військову службу у Збройних силах України, брав участь у війні на Донбасі, надавав інструкторську допомогу нашій армії, то просто пишете заяву чи подаєте декларацію про відмову від попереднього громадянства і ви – майже українець.

Спрощення процедури для росіян

Також закон спрощує процедуру набуття громадянства росіянами. Не спішіть кричати "Зрада", бо не всі з них отримають такі преференції, а лише ті, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Вони мають подати документи, які підтверджують факт переслідувань:

довідку Міністерства закордонних справ України;

посольства;

чи консульської установи України.

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Водночас тема війни не сходила у нас цього тижня як з екранів телевізорів, так і з язика парламентарів. Про введення надзвичайного стану говорити поки зарано, але зміни до закону щодо національного спротиву, які стосуються підпорядкування органів влади під час спротиву, на всяк випадок внесли.

Це зробили, щоб у разі чого ("тьфу, тьфу, тьфу") всі знали, що робити і куди бігти. Ви вже перевірили, де розташований найближчий до вас військкомат, бомбосховище? Просто на всяк випадок.

До речі, за кілька тижнів у столиці вмикатимуть сирени, з метою їхньої перевірки. Тому не лякайтесь, якщо почуєте це волання.

Перейменування міст

Володимир-Волинський (у Волинській області) тепер знову місто Володимир. Мовиться не про "немає чого робити тим нардепам", а про історичну справедливість.



Рада перейменувала Володимир-Волинський на Володимир / Фото "Місто Вечірнє"

Вона якраз у тому, що за часів Російської імперії Володимир отримав приставку Волинський для того, аби відрізнятися від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

Наразі потреба у подвійній назві відпала, адже в Україні немає іншого міста Володимир.

Перейменування ще у жовтні підтримали на місцевому рівні, а згодом Волинська облрада звернулася із цією ініціативою і до Верховної Ради.

На це просто не могли не відреагувати в російському місті Владімір. Володимир у нас – тільки один і ваш нам абсолютно не цікавий.

Про оклад керівника медзакладу

Кабмін цього тижня ухвалив постанову, якою прирівняв оклад керівника медичного закладу до середньої зарплати його працівників.

Тож, можна сказати, справедливість відновили. Шкода, що лише на другий рік боротьби з коронавірусом, але краще пізно, ніж ніколи.

Нардепи добре попрацювали

Багато чого було ще серед проголосованих ініціатив: індустріальні парки, Дія сіті, посилення відповідальності про будівельні норми, закон про авторське право. Чи добре нардепи попрацювали – без перебільшення так.

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Утім чи закрили нардепи всі свої обіцянки 2021 року, на жаль, ні. У 2022 році ми у них обов'язково запитаємо і про реформу Служби безпеки України, і про медичний канабіс, і про інші важливі для країни ініціативи. Розслабитись точно не дамо.