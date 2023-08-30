Перепон для експорту молока в Узбекистан більше немає, – Спілка молочних підприємств України

Днями відбулася зустріч учасників Спілки молочних підприємств України (СМПУ) із Послом Узбекистану в Україні Алішером Курмановим. Її учасники обговорювали експорт українського молока до Узбекистану та митні перепони, пов'язані з цим.

Про це зазначили у Спілці молочних підприємств. А також додали, що сподіваються потіснити виробників Росії та Білорусі на цьому ринку.

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Що відомо про перспективи експорту молока до Узбекистану

СМПУ спільно з низкою бізнес-асоціацій та Посольством Республіки Узбекистан попрацювали над усуненням митних перепон, які заважали Україні експортувати харчову (зокрема молочну) продукцію до цієї країни. Як розповів "Бізнес Телеграфу" очільник СМПУ Вадим Чагаровський, Україна експортувала молочну продукцію до Узбекистану ще до початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, наразі головними конкурентами на цьому ринку є Росія та Білорусь. У цих країн є значна перевага – дешева логістика. Водночас Україна сподівається потіснити російських та білоруських виробників задля успішного збуту власної продукції.

Узбекистан останні 5 років активно розвивається. Це цікавий ринок збуту для наших виробників молочної продукції. За кількістю потенційних споживачів він майже дорівнює Україні. І якщо вдасться здешевити логістику, наші підприємства можуть потіснити на цьому ринку виробників з Росії та Білорусі,

– зазначив Вадим Чагаровський.