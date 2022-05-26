Переправа у Білогорівці стала могилою 400 росіянам: The New York Times показало промовисті фото

Білогорівка – невеличке селище на березі Сіверського Дінця. Росіяни організували там понтонну переправу та намагалися форсувати річку, однак вона обернулася для них могилою.

Зараз замість переправи тут можна побачити лише сцену погрому – підірванні танки, уламки понтонних мостів та тіла російських окупантів, які прийшли в Україну з війною. На цьому місці загинули щонайменше 400 ворожих військових.

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Усе це завдяки старанням героїчних ЗСУ. Загарбники, які намагалися оточити Сєвєродонецьк, самі опинилися в оточенні та вже не вибралися звідти. Більшість з них загинули від обстрілів вправної української артилерії.

Так Білогорівка стала місцем одного з найзапекліших боїв та знакової події у цій війні. Там у супроводі українських військових побували американські журналісти видання The New York Times, аби побачити все на власні очі та почути історію з перших уст.

Репортаж The New York Times з Білогорівки

"Росіяни хотіли невеликої перемоги. У Києві намагалися, у Харкові пробували – програли. Вони хотіли виграти хоча б щось", – розповів журналістам український полковник, що командував контратакою на понтонній переправі.

Що відбулося у Білогорівці

Як він пояснив, Сіверський Донець, що проходить на Сході України є природним бар'єром для просування Росії нашими територіями. Водночас, місць, які підходять для понтонної переправи, тут небагато.

Українські військові показали, що залишилося після росіян у Білогорівці / Фото The New York Times

Офіцер прибув сюди 8 травня, після того, як росіяни розгорнули понтони та перекинули солдат у ліс на березі. Наступного дня українська піхота просунулася у цей район, але цей контрнаступ відбили.

Далі українці встановили лінію оборони, аби оточити окупантів, коли ті переходитимуть через свій міст. У цей момент загарбникам завдали артилерійського удару.

Крім того, ЗСУ почали знищення переправи, встановивши плавучі міни дещо вище за течією. Вода принесла їх до понтонів, де міни ефективно спрацювали за планом. Так українським силам вдалося підірвати 4 окремих мости на місці переходу.

Розкидані речі російських окупантів / Фото The New York Times

Як зауважив полковник, росіяни поспіхом заклали нові понтони та переправили бронетехніку, однак їм так і не вдалося прорвати лінію оборони української армії. Десятки одиниць техніки та піхота опинилися у пастці та були знищені нашою артилерією. На додаток, українці вдарили ще й по російських військах, які були залучені до мостових робіт на дальньому березі.

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Що залишилося після росіян

Зараз на березі Сіверського Дінця залишилися лише останки російських військових, їхньої техніки та особистих речей. Картина вражає. Усюди лежить сміття – спальний мішок, пляшечка з гелем для душу, банки з яловичиною, картопля, пакетики російського чаю шльопанці.

Розкидані речі російських військових / Фото The New York Times

Після бою українські солдати виявили там багато цікавого. Зокрема, і посвідчення до медалі "За бойові заслуги" російського полковника, яку йому дали за участь у цинічній війні.

Пістолет з рюкзака, знайдений у покинутому російському танку / Фото The New York Times

Біля підбитого російського танку знайшли картонний ящик, який, ймовірно, використовували для перевезення боєприпасів. На коробці було написано: "Завжди вір, що ось-ось відбудеться щось чудесне". Що ж, те, що сталося з російськими солдатами у Білогорівці й справді можна назвати чудесним.

Тіло російського солдата на березі Сіверського Дінця / Фото The New York Times

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