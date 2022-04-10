Переправа через річку, прокладання водогону: у звільненому Ірпені кипить робота

Ірпінь, Буча та Гостомель стали тими містами на Київщині, які постраждали найбільше від варварських дій окупантів.

Водночас звільнені території вже зачищають, рятувальники займаються виявленням та ліквідуванням вибухонебезпечних предметів.

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Міста повертають до життя

Мер Ірпеня Олександр Маркушин сказав, що незважаючи на те, що сьогодні неділя, в Ірпені впродовж дня знову буде багато роботи.

Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста. Завершуємо будівництво переправи через річку. Починаємо прокладати водогін з Києва,

– розповів про роботу мер.

За його словами, Червоний Хрест для забезпечення водою мешканців міста виділив 20 мільйонів гривень.

Мер подякував усім, хто допомагає Ірпеню відроджуватися. Також він розповів, де люди можуть шукати авто, які знаходились поруч з мостом через річку Ірпінь.

Всіх їх евакуаторами переправили у три локації. Це – парковка біля кладовища, парковка біля кафе "Корона" (початок Соборної) та парковки поруч із ЖК "Нью-Йорк". Шукайте свої автомобілі там,

– повідомив мешканцям Маркушин.

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