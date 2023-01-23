Більше не проїдеться Площею Ринок: "перепустка" для Софранюк втратила чинність ще 2 роки тому

У неділю, 22 січня, начальник управління патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко втрапив у скандал. Він подарував своїй дівчині "перепустку" на проїзд до Площі Ринок.

Львів'яни висловили неабияке обурення, адже перепустка нібито надає дозвіл на проїзд у пішохідну зону Площі Ринок. Хоча насправді там можуть проїжджати лише жителі вулиці та машини, які розвантажують і завантажують товари.

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Перепустка вже давно втратила чинність

Як виявилось згодом, міська рада Львова насправді не видавала перепустку працівниці Львівської облради Василині Софранюк на в'їзд у пішохідну зону Площі Ринок.

Керівниця ЛКП "Ратуша-сервіс" Ірина Тихоліз на брифінгу повідомила, що перепустка, яку отримала кохана керівника патрульної поліції, втратила чинність ще два роки тому.

Тихоліз уточнила, що з 2021 року діють нові перепустки, тому так чи інакше, Софранюк не зможе прокататись на своєму Mercedes у центрі Львова. Ба більше, керівниця "Ратуша-сервіс" зазначила, що з цього приводу в мерії триває службове розслідування.

Аби запевнити журналістів, посадовиця показала перепустки меншого розміру та іншої кольористики. За її словами, наразі діють лише такі перепустки: для мешканців блакитного кольору, для бізнесу жовті, а для службових машин – коричневі.

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Що відомо про героїню ролика

Дівчина, яка отримала нелегальну перепустку на проїзд Площею Ринок, дуже зраділа і сама ж виклала відео з врученням цього презенту у своєму інстаграмі. Вона сказала, що "любить ви**буватись" і з радістю проїдеться пішохідною зоною історичної Площі на своєму Mercedes. За її словами, "це найкращий подарунок".

Згодом виявилось, що кохана керівника патрульної поліції Львівщини – Василина Софранюк (Федюк) – помічниця депутата Львівської обласної ради від фракції "ЄС" Андрія Думи.

Також дівчина працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Цікаво, що після скандалу ні Василина Софранюк, ні Роман Пилипенко ситуацію не коментують. Вони не відповідають на дзвінки журналістів та закрили сторінки у соціальних мережах.