Приємно, що у тяжкий час у людей є людяність, – переселенка з Маріуполя про допомогу в Запоріжжі

Під час війни з росіянами українці показали просто неймовірну солідарність. Ми згуртувалися перед небезпекою та проявили готовність допомогти усім, хто цього потребує.

Ірина Дерев'янко працювала у Маріупольському державному університеті, разом з яким після нападу російських окупантів була змушена переїжджати до Києва. В інтерв'ю проєкту СВОЇ жінка розповіла про неймовірну підтримку, яку отримала від українців, коли втікала з окупації.

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Людяність українців

Після того, як Ірині вдалося вирватися із заблокованого Маріуполя, вона потрапила у Запоріжжя. Приїзд у місто видався пізнім, тож тимчасове житло їй шукали колеги з університету, яким вдалося виїхати раніше, та волонтери.

"Перевізник, який нас віз, додзвонився до волонтерки і вона нас поселила у хостел. Я її побачила вперше десь через 2 дні. Я з нею поспілкувалася. Вона, пані Юля, дуже така відкрита людина. Я їй теж свою історію розповідала", – розповіла Ірина.

Жінка вражена тим, якою злагодженою була робота волонтерів, як вони допомагали перевозити речі, шукати евакуаційні автобуси, надавали гуманітарну допомогу та повну підтримку, чого б не стосувалася проблема, яка виникала.

Було дуже приємно. Я не знаю, як це передати. Таку щирість, сердечність людей до інших. Не кожен день таких зустрінеш. І дуже приємно, що у такий тяжкий час, у людей є людяність,

– розповіла Ірина.

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