Переселенці з Харківщини передавали росіянам інформацію про українських військових з Вінниччини

Росія продовжує закидати диверсантів в український тил. На жаль, ними стають й самі українці.

Так, п'ятеро переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі й постійно були на зв'язку із російськими військовими. Поліція Вінниччини затримала диверсійну групу.

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На Вінниччині затримали диверсійну групу, яка працювала на ворога

20 березня оперативники обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали пособників окупантів,

– йдеться у повідомленні.

Як відомо, диверсанти постійно були на зв'язку із російськими військовими та передавали їм зібрану інформацію.

У чоловіків вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші прилади для надсилання відомостей.

Поліція передала затриманих відповідним спецслужбам.

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