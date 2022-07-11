Як переселенцям гарантовано отримати допомогу в Києві: Кличко пояснив алгоритм

У столиці проживає багато вимушених переселенців. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що їм потрібно зробити для отримання допомоги.

Повномасштабна війна росії проти України змусила сотні тисяч українців покинути свої домівки. Багато з них обрали для тимчасового перебування столицю нашої держави.

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Кличко просить переселенців зареєструватись

Мер столиці Віталій Кличко попросив усіх вимушених переселенців, які зараз перебувають у Києві, офіційно зареєструватися. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Це потрібно насамперед для того, щоб вони могли отримувати всю потрібну допомогу та користуватися усіма сервісами. За його словами, зараз у столиці вже є майже 90 тисяч зареєстрованих переселенців, які постраждали через війну росії проти України.

Велике прохання до усіх новоприбулих, які зараз у друзів та родичів – обов’язково реєструватися. Щоб робота з переселенцями була систематизованою, аби вони могли отримувати всі пільги та користуватися всіма сервісами, якими користуються кияни,

– сказав Віталій Кличко.

У Києві створені спеціальні центри консультації для вимушених переселенців. Там їм допомагають знайти роботу, влаштувати дітей у школи та садочки, а також пояснюють, на які пільги вони можуть розраховувати. Активну роботу з вимушеними переселенцями проводять й соціальні служби столиці.

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