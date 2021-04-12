Перешкоджав протестам під час Революції Гідності: екссудді повідомили про підозру

Офіс генпрокурора повідомив колишньому голові одного з районних судів Києва про підозру. Його звинувачують у незаконному перешкоджанні демонстраціям під час Революції Гідності.

Деталі справи

Підозрюваний – суддя у відставці. Наразі він працює адвокатом. Досудове розслідування у справі проводять слідчі Державного бюро розслідувань.

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За даними слідства, колишній суддя притягнув до адміністративної відповідальності 2 осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку. До речі, жодних доказів не було.

Мовиться про залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції президента-втікача Віктора Януковича.

25 січня 2014 року суддя призначив їм найсуворіший вид адміністративного стягнення за таке правопорушення – позбавлення права керування транспортним засобом,

– мовиться у повідомленні.

Так звані водії взагалі не були на акції

Водночас слідство встановило, що притягнуті до відповідальності особи взагалі не брали участі в автопробігу до "Межигір'я". Крім того, вони навіть не мали водійських посвідчень.

Один із них так званих мітингувальників був особою з інвалідністю першої групи. Для пересування він потребував сторонньої допомоги.



Колишньому судді з Києва повідомили про підозру / Фото Офісу генпрокурора