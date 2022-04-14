"Перестане існувати": експерт припусив, що чекає на Росію, якщо вона не зупиниться

Росія продовжує погрожували світові та веде агресивну війну. Це може призвести до того, що вона взагалі припинить своє існування або її суттєво демілітаризують.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Україні випадає роль стати державою, з якою Росія, як держава, ризикує вести ледь не останню війну.

"Бо те, що зараз робить Путін і його воєнна машина, воно зіграє злий жарт і призведе до того, що буде виникати серйозна опозиція в армійських колах, і призвести до того, що Росія перестане існувати як імперія", – наголосив Мусієнко.

Експерт каже, що міжнародне товариство, до того ж, вже зробило висновки, що Росія – це монстр, який погрожує всім та веде агресивні війни.

Якщо Росія не зупиниться, то в подальшому визріє консенсус, що не може існувати така велика держава, яка погрожує всім. Вона має бути, як мінімум, або зі скороченими ядерними арсеналами, або ж суттєво демілітаризована,

– заявив Мусієнко.

На його думку, можливо, Росія буде існувати, але не в тих кордонах, які є зараз. Такий прогноз його маю, якщо країна-агресор не зупиниться. "І ці програні Росією битви в Україні є своєрідною причиною для тих явищ, які я описав", – додав експерт.

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До слова, російський загарбник залишив передсмертне послання рідному брату. Закликав його не їхати на війну в Україну, адже тоді повернутися додому живим шансів не буде. Голосове повідомлення СБУ знайшла у телефоні загиблого окупанта.

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