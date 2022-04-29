Перестрілка бурятів з чеченцями: окупанти не можуть поділити здобич та не бажають іти в наступ

На території тимчасово окупованої Киселівці, що на Херсонщині відбулась масова перестрілка між військовими Росії. Участь у ній взяли чеченці та буряти.

За даними нашої розвідки, у нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

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Чому спалахнув конфлікт

Причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів".

Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати,

– зазначили у розвідці.

Ще одна причина, як стверджує Головне управління розвідки, нерівномірність розподілу награбованого.

Росіянам обіцяли кримський сценарій

З'ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись.

Чеченці застрелили 12 поранених росіян: що про це відомо

Раніше українська розвідка підтвердила, що чеченці застрелили 12 російських військових. Лише тому, що вони отримали поранення. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, це ще одне підтвердження того, що Росія ніяка не єдина.

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