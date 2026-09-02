Поліція перекрила вулицю у Києві, де відбулася перестрілка між СБУ та ГУР

У Дніпровському районі Києва 2 вересня правоохоронці перекрили вулицю Шумського. Сталося все це через те, що там сталася збройна сутичка за участю співробітників СБУ та ГУР.

Повідомлення про стрілянину почали поширюватися в соціальних мережах вночі й уранці. Згодом спецслужби надали офіційну інформацію про інцидент.

Що кажуть в СБУ та в ОГП?

У Службі безпеки України заявили, що перестрілка в Києві сталася під час проведення невідкладних слідчих дій у межах кримінального провадження щодо терористичного акту, організованого російською ФСБ.

Оперативники та слідчі проводили обшук за однією з адрес, коли на них напала озброєна група людей. Нападники, як стверджують у спецслужбі, намагалися зірвати проведення процесуальних дій, а також заблокували автомобілями проїзд, яким правоохоронці прибули на місце.

Для припинення збройного опору та гарантування безпеки співробітників СБУ залучили бійців Центру спеціальних операцій "Альфа". Під час операції спецпризначенці застосували зброю, щоб зупинити напад. У результаті зіткнення кілька людей, які чинили опір правоохоронцям, дістали поранення. Усіх нападників затримали.

Після цього під час першочергових слідчих заходів правоохоронці встановили, що затримані є військовослужбовцями одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та відповідні документи.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу,

– зазначили в ОГП.

Які подробиці надали в медіа?

За даними джерел "Української правди", інцидент може бути пов'язаний зі зникненням Степана Каплунова – заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російський добровольчий корпус".

За інформацією співрозмовників видання, станом на ранок протистояння між представниками двох спецслужб тривало. Попередньо, унаслідок сутички постраждали троє співробітників ГУР.

Водночас правоохоронці, які перебували безпосередньо на місці події, повідомили кореспонденту "Української правди", що там проводиться спеціальна поліцейська операція.

Після початку конфлікту до місця події почали прибувати представники обох спецслужб. Згодом туди приїхали слідчі Державного бюро розслідувань. Також на місці помітили керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Ппісля прибуття слідчих сторонам вдалося домовитися про припинення активного протистояння та відкласти зброю. Це дозволило розпочати необхідні слідчі дії.

Наразі сторонніх осіб до місця інциденту не допускають. Так само немає офіційного підтвердження зв'язку між перестрілкою та зникненням Степана Каплунова. Інформація про кількість постраждалих та інші деталі ситуації може уточнюватися.

Територію перекрили

Через інцидент правоохоронці обмежили доступ до місця події. Рух автомобілів, як зазначає кореспондентка 24 Каналу, перекрили в обох напрямках, а перехожих поліцейські не пропускали до небезпечної ділянки та скеровували іншими маршрутами.



Перекрита дорога на Березняках через стрілянину між ГУР та СБУ / Фото 24 Каналу

У зв'язку з перекриттям вулиці Юрія Шумського зазнав змін і рух громадського транспорту. Зокрема: