Пересуватися Мелітополем небезпечно: окупанти дедалі частіше викрадають людей

Ситуація в Мелітополі, що на Запоріжжі, залишається складною. Зараз стало відомо, що пересуватися містом небезпечно, оскільки росіяни почали частіше викрадати людей.

Окупанти в Мелітополі дедалі частіше викрадають людей

Небезпечно вже і на виході з міста, і в Мелітополі, і в самому районі. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Викрадають людей на блокпостах, перейшли вже до масового викрадення. Викрадають усіх чоловіків призовного віку,

– сказав Федоров.

Він додав, що у них все дуже швидко змінюється – два тижні тому вони пропонували чоловікам вступати в російську армію, а вже сьогодні викрадають на блокпостах і везуть у невідомому напрямку.

Крім того, міський голова розповів, що викрадених утримують в нелюдських умовах.

Провокації в Мелітополі на 9 травня

Російські загарбники до 9 травня планують провести псевдореферендуми, зокрема, й в Мелітополі.

Наразі окупанти роблять списки людей, які залишились у місті Мелітополі. Вони шукають, кого "вписати" у списки тих, хто нібито проголосував за Росію,

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