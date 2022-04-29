Пересуватися Мелітополем небезпечно: окупанти дедалі частіше викрадають людей
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Ситуація в Мелітополі, що на Запоріжжі, залишається складною. Зараз стало відомо, що пересуватися містом небезпечно, оскільки росіяни почали частіше викрадати людей.
Окупанти в Мелітополі дедалі частіше викрадають людей
Небезпечно вже і на виході з міста, і в Мелітополі, і в самому районі. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Викрадають людей на блокпостах, перейшли вже до масового викрадення. Викрадають усіх чоловіків призовного віку,
– сказав Федоров.
Він додав, що у них все дуже швидко змінюється – два тижні тому вони пропонували чоловікам вступати в російську армію, а вже сьогодні викрадають на блокпостах і везуть у невідомому напрямку.
Крім того, міський голова розповів, що викрадених утримують в нелюдських умовах.
Провокації в Мелітополі на 9 травня
Російські загарбники до 9 травня планують провести псевдореферендуми, зокрема, й в Мелітополі.
Наразі окупанти роблять списки людей, які залишились у місті Мелітополі. Вони шукають, кого "вписати" у списки тих, хто нібито проголосував за Росію,
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