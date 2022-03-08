Перетин кордону із дітьми: що важливо пам'ятати

Після початку війни багато українців разом із дітьми виїжджають закордон. Обмудсменка Людмила Денісова відповіла на найпоширеніші питання про перетин кордону.

Виїзд з України відбувається за спрощеною процедурою. Тепер можна виїхати, навіть якщо документи протерміновані. Для дитини достатньо свідоцтва про народження.

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У випадку, якщо дитина є громадянином чи громадянкою іншої держави, то прикордонники приймають копії документів або інші докази підтвердження особи дитини.

Неповнолітні не можуть самі перетинати кордон. Під час супроводу родичами, такими як бабуся, дідусь, дядько чи тітка, також приймають будь-які докази, які підтверджують родинний зв'язок.

Якщо ж дітей супроводжують не родичі, то тоді прикордонники вивчають кожну ситуацію окремо.

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