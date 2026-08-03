Податкова та ДПСУ обмінюватимуться даними автоматично: чи вплине це на перетин кордону

Державна податкова служба та Держприкордонслужба автоматизували обмін інформацією, надавши взаємний доступ до своїх електронних систем. У відомствах запевнили, що нововведення не вплине на правила перетину державного кордону.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

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Державна податкова служба та Держприкордонслужба автоматизували обмін інформацією між своїми системами.

Це має пришвидшити взаємодію між відомствами, адже тепер замість паперових запитів дані передаватимуться автоматично через захищені канали зв'язку.

У ДПС наголосили, що нововведення не передбачає нових перевірок чи змін правил перетину кордону.

Водночас автоматизований обмін даними допоможе швидше виявляти схеми ухилення від сплати податків, фіктивні операції та порушення у сфері імпорту й експорту.

Виконувач обов'язків Голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк наголосив, що цифровізація міжвідомчої взаємодії є одним із ключових напрямів розвитку державних інституцій.

Автоматизований обмін інформацією дозволить значно скоротити час опрацювання запитів, підвищити ефективність роботи обох служб та забезпечити належний рівень захисту інформації,

– заявив Вавринюк.

Раніше ДПС отримувала інформацію від прикордонників через письмові запити, які доводилося опрацьовувати вручну. Тепер цей процес автоматизували, тож відповіді на електронні запити надходитимуть за лічені секунди.

У відомстві пояснили, що дані про перетин кордону використовуватимуть разом з іншою інформацією для виконання податкових завдань, зокрема перевірки податкового резидентства та виявлення можливих порушень.

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