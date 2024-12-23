Як перевестися нацгвардійцю через "Армія+": Міноборони пояснило алгоритм
Бійці Нацгвардії тепер можуть змінювати місце служби онлайн через застосунок "Армія+". Міноборони оприлюднило умови та алгоритм переведення, які залежать від типу підрозділу та стану здоров’я військових.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. У застосунку "Армія+" вже тиждень працює функція, яка дозволяє бійцям Національної гвардії України змінювати місце служби.
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З бойової частини – тільки в бойову
Як перевестися на нове місце служби
Нацгвардієць має право перевестися за наступних умов:
Якщо частина, де він служить, не бере участі у бойових діях, він може перевестися до будь-якого підрозділу, за відсутності медичних обмежень за висновком ВЛК.
Якщо ж його частина залучена до бойових дій, переведення можливе лише в іншу бойову частину. До небойових частин переведення можливе лише за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК.
У разі служби в підрозділах оперативного чи спеціального призначення перевестися можна тільки до аналогічного підрозділу.
Винятком є переведення до частин забезпечення, медичних або навчальних підрозділів: це можливо лише за висновком ВЛК, де має бути зазначено, що військовий придатний для служби в таких підрозділах.
Коли не потрібне погодження командира
Переведення можливе без згоди командира, якщо військовий:
- має висновок ВЛК;
- перебуває у розпорядженні;
- є рядовим або сержантом і хоче перевестися до підрозділу, який виконує бойову роботу.
Нагадаємо, що 8 серпня відбулася презентація нового мобільного застосунку для військовослужбовців під назвою "Армія+".
А вже з 15 грудня бійці Нацгвардії можуть онлайн змінювати місце служби через застосунок "Армія+".