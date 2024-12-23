Як перевестися нацгвардійцю через "Армія+": Міноборони пояснило алгоритм

Бійці Нацгвардії тепер можуть змінювати місце служби онлайн через застосунок "Армія+". Міноборони оприлюднило умови та алгоритм переведення, які залежать від типу підрозділу та стану здоров’я військових.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. У застосунку "Армія+" вже тиждень працює функція, яка дозволяє бійцям Національної гвардії України змінювати місце служби.

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З бойової частини – тільки в бойову

Як перевестися на нове місце служби

Нацгвардієць має право перевестися за наступних умов:

Якщо частина, де він служить, не бере участі у бойових діях, він може перевестися до будь-якого підрозділу, за відсутності медичних обмежень за висновком ВЛК.

Як нацгвардійці можуть перевестися в інший підрозділ / Фото Міноборони

Якщо ж його частина залучена до бойових дій, переведення можливе лише в іншу бойову частину. До небойових частин переведення можливе лише за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК.

У разі служби в підрозділах оперативного чи спеціального призначення перевестися можна тільки до аналогічного підрозділу.

Переведення через "Армія+" / Фото Міноборони

Винятком є переведення до частин забезпечення, медичних або навчальних підрозділів: це можливо лише за висновком ВЛК, де має бути зазначено, що військовий придатний для служби в таких підрозділах.

Коли не потрібне погодження командира

Переведення можливе без згоди командира, якщо військовий:

має висновок ВЛК;

перебуває у розпорядженні;

є рядовим або сержантом і хоче перевестися до підрозділу, який виконує бойову роботу.

Нагадаємо, що 8 серпня відбулася презентація нового мобільного застосунку для військовослужбовців під назвою "Армія+".

А вже з 15 грудня бійці Нацгвардії можуть онлайн змінювати місце служби через застосунок "Армія+".