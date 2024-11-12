У Міноборони пояснили, як можна буде змінити місце служби через застосунок "Армія +"

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує для подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок "Армія+". Функція буде доступною 15 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначається, що такий крок надасть для кожного воїна можливість ефективніше використовувати свій досвід і навички там, де вони найбільш потрібні.

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Як відбуватиметься переведення військових

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, для зміни місця служби тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен.

Зазначається, що кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин.

За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у застосунку Армія+. А в разі негативного рішення – повідомлення про причини відмови,

– пояснив міністр оборони.

За словами Умєрова, також передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони. Варто зазначити, що переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.