Переведення фахівців Повітряних сил у піхоту: у 114-й бригаді розповіли, які були б наслідки

Розголосу набула інформація про плани перевести частину військових Повітряних сил у піхоту, чого суспільству вдалося запобігти. У 114-й бригаді розповіли, які насілдки мало б це рішення.

Деякі спеціалісти, що потрапили у списки на переведення мають десятки років стажу, або взагалі передають свою спеціальність від батька до сина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника ГЦВС 114-ї бригади Руслана Колішенка в ефірі "Радіо Свобода".

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Які наслідки могло мати таке рішення

Руслан Колішенко каже, що ціллю розголосу було передусім довести важливість Повітряних сил. У піхотних частинах фахівці займали б посади, у яких не тямлять.

Це звернення – не про те, що ми не готові виконувати завдання. Це про те, що давайте дослухатися до людей на місцях, бути раціональними і максимально ефективними, бо нас і так мало,

– наголосив він.

Він пояснює, що підготовка бойового літака до польоту це справа рук десятка спеціалістів, кожен з яких виконує конкретну функцію і має відповідний багаж знань.

Розпорядження могло призвести до того, що деякі повітряні судна взагалі не змогли б більше виконувати завдання.

Розголос підняли саме вузькопрофільні спеціалісти. Вони могли десятиліттями набувати досвід, навчатися. Деякі спеціальності передавалися як сімейна справа, тобто досвід накопичувався поколіннями і передавався далі.

Якщо переведення відбулося б, то це, за словами Колішенка, означало б суттєве зменшення ефективності Повітряних сил. Сили протиповітряної оборони збивали б менше цілей. Українські літаки б подекуди не мали можливості піднятися в небо. Нарешті це, зазначає він, призвело б до загального падіння морального духу у підрозділах.